США могут дать Киеву гарантии безопасности вместе со странами Европы, но не в рамках НАТО

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон, вероятно, сможет предоставить гарантии безопасности Украине вместе с другими странами, но не в рамках сотрудничества по НАТО.

"США могут предоставить гарантии безопасности Украине вместе с Европой и другими странами. Не в формате НАТО, потому что, знаете, есть некоторые вещи, которые нельзя осуществить. Да, вместе с Европой - такая возможность есть", - заявил Трамп журналистам на борту самолета по пути на Аляску.