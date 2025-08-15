Индекс потребительского доверия в США в августе неожиданно снизился

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Индекс потребительского доверия в США в августе опустился до 58,6 пункта по сравнению с 61,7 пункта в прошлом месяце, по предварительным данным Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель.

Это стало неожиданностью для аналитиков, которые ожидали повышения в среднем до 62 пунктов, по данным Trading Economics.

Снижение индикатора произошло впервые за четыре месяца.

В августе 2024 года индекс находился на отметке 67,9 пункта.

Подындекс отношения американских потребителей к текущей финансовой ситуации в этом месяце уменьшился до 60,9 пункта с 68 пунктов в июле. Индикатор потребительских ожиданий на ближайшие полгода снизился до 57,2 пункта с 57,7 пункта.

Инфляционные ожидания населения на ближайший год в августе выросли до 4,9% по сравнению с 4,5% месяцем ранее. Оценка инфляции в долгосрочной перспективе (5 лет) поднялась до 3,9% с 3,4%.