Скоро начнётся пресс-конференция Путина и Трампа

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Кремль анонсировал скорое начало пресс-конференции президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

"Скоро начнётся пресс-конференция президентов России и США", - говорится в Telegram-канале Кремля.

Переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа продлились 2 часа 45 минут.

Объявление о сборе на пресс-конференцию стало неожиданностью для журналистов кремлевского пула, сообщает корреспондент "Интерфакса".

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прогнозировал, что российско-американские переговоры продлятся 6-7 часов.