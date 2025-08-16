Поиск

Путин заявил, что отношения РФ и США скатились до самой низкой точки со времен "холодной войны"

По словам президента РФ, у него с американским коллегой установились хорошие прямые контакты

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Отношения РФ и США скатились до самой низкой точки со времен "холодной войны", это не идет на пользу обеим странам и встреча лидеров назрела, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Как известно, российско-американские встречи в верхах не проводились более четырех лет. Это большой срок. Минувший период был очень непростым для двусторонних отношений. Скажем прямо: они скатились до самой низшей точки со времен "холодной войны", и это не идет на пользу ни нашим странам, да и миру в целом", - заявил Путин на пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом.

По словам российского лидера, "очевидно, что рано или поздно нужно было выправлять ситуацию, переходить от конфронтации к диалогу". "И в этом плане личная встреча глав двух государств реально назрела. Конечно, с условием серьезной, кропотливой подготовки. Такая работа в целом была проделана", - отметил Путин.

"У нас с президентом Трампом в целом установились очень хорошие, прямые контакты. Мы неоднократно и откровенно разговаривали по телефону. К нам, как известно, в Россию несколько раз приезжал спецпредставитель президента США, господин (Стивен) Уиткофф. Регулярно контактировали наши помощники и главы внешнеполитических ведомств", - заключил президент РФ.

