Трамп доволен мнением Путина, что в отличие от Байдена сумел бы предотвратить войну на Украине

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что обрадовался словам президента РФ Владимира Путина, когда услышал о том, что если бы он был президентом США вместо Джо Байдена, смог бы предотвратить войну на Украине.

"Я очень обрадовался, когда он сказал, что если бы я тогда был президентом, то ничего подобного бы не произошло", - сказал он в субботу в интервью телеканалу Fox News.

"Этой войны никогда не должно было быть. Знаете, многие войны вообще не должны были происходить. Все из-за глупых поступков и неправильных людей, которые ведут переговоры. Но Байден был ужасным президентом во многих отношениях. Он никогда не должен был допустить этого, но это случилось. Погибли миллионы людей", - отметил Трамп.

По словам президента США, в настоящее время происходит "худшее со времён Второй мировой войны, и это действительно так, ничто не сравнится с этим".

"Сегодня у нас прошла очень хорошая встреча. Думаю, удалось обсудить множество важных вопросов как в интересах Украины, так и всего Североатлантического альянса. Мы конструктивно взаимодействуем со многими странами", - сказал Трамп.