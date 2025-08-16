Глава США не исключает, что Киев не согласится на сделку по украинскому урегулированию

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп не исключает вероятности того, что Киев не пойдет на сделку с Москвой по украинскому урегулированию, но он советует властям Украины согласиться на это.

"Я думаю, мы очень близки к сделке. И Украина должна согласиться на это. Может быть, они скажут "нет", - заявил он в ходе интервью Fox News.

При этом Трамп сказал, что посоветовал бы президенту Украины Владимиру Зеленскому "согласиться на сделку".

Президент утвердительно ответил на вопрос ведущего о договоренностях с президентом РФ Владимиром Путиным о территориальных уступках Украины и потенциальных гарантиях безопасности для Киева со стороны Вашингтона.

"Я думаю, что это те пункты, которые мы обсудили, и по которым мы в основном пришли к согласию. На самом деле, я считаю, что мы во многом согласны. Могу сказать вам, что встреча была теплой", - заявил Трамп.