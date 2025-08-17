Уиткофф отметил, что США и РФ пришли к согласию в отношении гарантий безопасности Украине

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил в интервью CNN, что Вашингтон и Москва достигли согласия по поводу гарантий безопасности Украине.

"Нам удалось договориться, что США могут предоставить защиту по типу статьи 5 НАТО, и мы впервые услышали согласие России на это", - сообщил Уиткофф, добавив, что гарантии безопасности "изменят правила игры".

"Они (Россия - ИФ) пошли на некоторые уступки в отношении нескольких регионов, но я не собираюсь обсуждать это сейчас", - отметил Уиткофф, уточнив, что об этом знают в Европе и Киеве.

По его прогнозу, вскоре "последует важная дискуссия в отношении Донецка". Уиткофф уточнил, что территориальные вопросы будут обсуждать на встрече в Вашингтоне 18 августа с участием президента Украины Владимира Зеленского и некоторых европейских лидеров. Уиткофф выразил надежду на то, что стороны придут к решению.

По его словам, США и РФ удалось достичь успехов в отношении украинского урегулирования, "может быть, недостаточных для мирного соглашения"; однако, по оценке Уиткоффа, впервые наметился путь к решению проблемы.

Накануне CNN со ссылкой на неназванного европейского чиновника сообщал, что президент США Дональд Трамп обсудил с европейцами гарантии безопасности Украине.