Премьер Республики Сербской ушел в отставку
Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Глава правительства Республики Сербской (в составе Боснии и Герцеговины) Радован Вишкович в понедельник заявил, что подал в отставку, телеканал РТРС не называет причин этого решения.
"Я желаю успехов в работе тому, кто придет на смену. Я оставляю преемнику стабильную Республику Сербскую и желаю успехов новому правительству", - приводит телеканал его слова.
Вишкович в то же время отметил, что не уходит из политики, и что далее намерен занимать ответственные должности.
Вишкович возглавлял правительство Республики Сербской с 2018 года.