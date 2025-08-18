Поиск

Премьер Республики Сербской ушел в отставку

Радован Вишкович
Фото: Софья Сандурская/ТАСС

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Глава правительства Республики Сербской (в составе Боснии и Герцеговины) Радован Вишкович в понедельник заявил, что подал в отставку, телеканал РТРС не называет причин этого решения.

"Я желаю успехов в работе тому, кто придет на смену. Я оставляю преемнику стабильную Республику Сербскую и желаю успехов новому правительству", - приводит телеканал его слова.

Вишкович в то же время отметил, что не уходит из политики, и что далее намерен занимать ответственные должности.

Вишкович возглавлял правительство Республики Сербской с 2018 года.

