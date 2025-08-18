Поиск

Президент США намерен созвониться с Путиным после переговоров с Зеленским

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что после переговоров в Вашингтоне 18 августа у него запланирован телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным.

"У нас будет телефонный разговор сразу после встреч этих сегодня (...) Путин ожидает моего звонка, когда мы завершим эти встречи", - сказал Трамп в Белом доме на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским.

На прошлой неделе в ходе саммита на Аляске Путин на пресс-конференции с Трампом заявил, что "очевидно, что рано или поздно нужно было выправлять ситуацию, переходить от конфронтации к диалогу".

"У нас с президентом Трампом в целом установились очень хорошие, прямые контакты. Мы неоднократно и откровенно разговаривали по телефону. К нам, как известно, в Россию несколько раз приезжал спецпредставитель президента США, господин (Стивен - ИФ) Уиткофф. Регулярно контактировали наши помощники и главы внешнеполитических ведомств", - заключил президент РФ.

Дональд Трамп США Украина Владимир Зеленский Владимир Путин
