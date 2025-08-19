Поиск

Ереван намерен контролировать безопасность проходящих по Армении региональных коммуникаций

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Контроль и безопасность проходящих по территории Армении транспортных коммуникаций будет обеспечивать Ереван, а не третья страна, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на совместном брифинге с президентом Ирана Масудом Пезешкианом в Ереване.

"Хочу подчеркнуть, что проходящие по территории Армении коммуникации будут находиться исключительно под юрисдикцией Армении, безопасность будет обеспечивать Армения, а не какая-либо третья страна", - сказал он.

По его словам, они с Пезешкианом обстоятельно обсудили вопросы регионального мира и разблокирования региональных экономических коммуникаций.

"Армения высоко оценивает четкую позицию Ирана по вопросу территориальной целостности, суверенитета и неприкосновенности границ. Нерушимость международных границ и беспрепятственная связь между нашими странами имеет жизненное значение", - отметил Пашинян.

Он сообщил, что представил президенту Ирана детали подписанной 8 августа в Вашингтоне совместной декларации с президентами Азербайджана и США Ильхамом Алиевым и Дональдом Трампом, а также парафированного соглашения о мире между Арменией и Азербайджаном.

"Этот процесс направлен на открытие больших перспектив для экономического развития региона. Я благодарен президенту Ирана за объективную оценку этих событий", - заявил Пашинян.

Пашинян и Пезешкиан после переговоров подписали совместное заявление.

Как сообщает корреспондент "Интерфакса", главы МИД Армении и Ирана Арарат Мирзоян и Аббас Аракчи подписали меморандум о политических консультациях на 2025-2027 годы.

Кроме того, главы профильных ведомств двух стран подписали меморандум о сотрудничестве в сферах стандартизации, туризма, профессионального образования, градостроительства и строительства, регулирования в области медицинского производства, о сотрудничестве между музеями, библиотеками и национальными архивами.

