Орбан заявил, что стратегия международной изоляции России не увенчалась успехом

Фото: AP/ТАСС

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что участники консультаций лидеров стран ЕС во вторник признали провал попыток добиться изоляции России.

"Подтвердили, что стратегия изоляции успехом не увенчалась", - написал он в соцсети Facebook (информационный ресурс Meta Platforms Inc., которая признана в РФ экстремистской организацией и запрещена).

"Подтвердили, что военного решения российско-украинской войны нет, только дипломатические усилия могут принести результат", - продолжил Орбан.

По словам премьера, стороны согласились с тем, что возможное членство Украины в ЕС не дает ей гарантий безопасности. Он пояснил, что связывать гарантии безопасности и вопрос вступления Украины в Евросоюз - "ненужный и опасный шаг".

Также Орбан приветствовал саммит США и РФ на Аляске и выступил в поддержку новой встречи президентов Дональда Трампа и Владимира Путина.

