"Коалиция желающих" обсудит на встрече с США развертывание войск на Украине

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Рабочие группы "коалиции желающих" в ближайшее время проведут встречу с представителями США для подготовки к развертыванию войск на Украине в случае окончания боевых действий.

"Премьер-министр (Великобритании Кир Стармер - ИФ) указал, что рабочие группы "коалиции желающих" в ближайшие дни встретятся с американскими партнерами для дальнейшего укрепления планов по обеспечению надежных гарантий безопасности и подготовки к развертыванию сил безопасности в случае окончания боевых действий", - говорится в заявлении, опубликованном во вторник на сайте правительства Великобритании по итогам онлайн-встречи объединения.

"Коалиция желающих" - объединение из десятков стран, оказывающих военную помощь Украине. Среди прочего, в этой коалиции рассматривают возможность размещения миротворческих сил на украинской территории после завершения там боевых действий. Среди стран-участниц объединения, возглавляемого Великобританией по инициативе премьера Кира Стармера - Франция и Германия.