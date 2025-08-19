Поиск

Следующий саммит НАТО состоится в Турции в июле 2026 года

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте объявил, что саммит Североатлантического альянса в 2026 году пройдет 7-8 июля в Анкаре. Об этом сообщает пресс-служба штаба организации.

"Я хочу поблагодарить Турцию за организацию этой важной встречи. Турция является верным союзником НАТО уже более 70 лет, внося неоценимый вклад в обеспечение нашей общей безопасности", - сказал Рютте.организации.

"На нашем следующем саммите лидеры продолжат работу по превращению НАТО в более сильный, справедливый и действенный альянс, готовый ответить на критические вызовы нашей безопасности", - заявил генсек альянса.

Турция принимает саммит НАТО второй раз после Стамбула в 2004 году, напомнили в Брюсселе.

