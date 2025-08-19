Поиск

Президент США надеется на скорое завершение украинского кризиса

Трамп ожидает, решения вопроса на трехсторонней встрече с Путиным и Зеленским

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп предположил, что на его встрече с президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским можно будет завершить украинский кризис.

"Мы работаем над организацией встречи Путина с Зеленским. Если она пройдет успешно, то можно будет провести трехстороннюю встречу и уже на ней решить вопрос", - сказал он Fox News.

В этом же интервью он сказал, что надеется на гибкость Зеленского и хорошие действия Путина.

Трамп подчеркнул, что Украина "не будет частью НАТО", но не исключил ввода европейских военных на ее территорию.

