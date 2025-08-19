Трамп пока доволен контактами с Путиным и Зеленским

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп положительно оценивает взаимодействие с президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским, но не думает, что они когда-либо станут лучшими друзьями. Он сказал об этом Fox News.

"Думаю, они ладят немного лучше. (...) Думаю, они в порядке. Но не сказал бы, что они будут когда-нибудь лучшими друзьями", - прокомментировал он взаимодействие с Путиным и Зеленским.

"Все проходит лучше, чем ожидалось", - добавил он, говоря об этих контактах.

В этом же интервью президент США выразил надежду, что Зеленский проявит гибкость, а Путин будет действовать хорошо. По его словам, идет работа над организации встречи президентов Украины и России. Если она будет успешной, он рассчитывает на проведение уже трехсторонней встречи с его участием и решение украинского вопроса.