Инфляция в Великобритании в июле ускорилась до 3,8% сильнее прогноза

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Потребительские цены в Великобритании в июле выросли на 3,8% в годовом выражении. Об этом говорится в отчете Национального статистического управления (ONS) страны.

Аналитики в среднем прогнозировали инфляцию на уровне 3,7%, по данным Trading Economics. В июне она составила 3,6%.

Июльский показатель инфляции стал самым высоким с января 2024 года, отмечает ONS.

Продукты питания и безалкогольные напитки подорожали в июле на 4,9% (в июне - на 4,5%), развлечения и отдых - на 3,4% (на 3,3%), транспортные услуги - на 3,2% (на 1,7%). Цены в ресторанах и гостиницах повысились на 3,4% (на 2,6%). Стоимость одежды и обуви выросла на 0,3% после подъема на 0,5% месяцем ранее.

Потребительские цены в июле повысились на 0,1% относительно предыдущего месяца, в то время как в июне был зафиксирован подъем на 0,3%.

Цены без учета стоимости продуктов питания, алкоголя, табака и энергоносителей (индекс CPI Core, базовая инфляция) увеличились на 3,8% за год и на 0,2% за месяц. В июне первый показатель вырос на 3,7%, второй - на 0,4%.

Повышение розничных цен (индекс RPI) в прошлом месяце ускорилось до 4,8% в годовом выражении с июньских 4,4%. Именно этот индикатор используется британскими работодателями при проведении переговоров о зарплате. Разница в динамике индексов CPI и RPI связана с учетом затрат на жилье в RPI, а также разным весом авиатарифов, страхования и цен на бензин.

В сравнении с предыдущим месяцем RPI поднялся на 0,4% после такого же увеличения в июне.

Великобритания
