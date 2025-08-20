Поиск

Европа за семь месяцев увеличила потребление газа на 4%, до 221 млрд куб. м

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Потребление газа в Европе, включая Великобританию, за семь месяцев текущего года составило 221,1 млрд кубометров, что на 4% выше уровня прошлого года, говорится в отчете Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ).

Однако в июле регион потребил на 2% меньше, чем в том же месяце 2024 года - 19,9 млрд куб. м газа.

При этом добыча за семь месяцев снизилась на 1% - до 34,26 млрд куб. м. Импорт трубопроводного газа снизился за этот период на 10%, составив 94,81 млрд кубометров, а поставки сжиженного природного газа увеличились на 25% к семи месяцам 2024 года - до 86,51 млрд куб. м.

