Франция призвала США отменить санкции в отношении судей МУС

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Министерство иностранных дел Франции призвало США снять все санкции, введенные против судей Международного уголовного суда.

"Франция с огорчением узнала о новых американских санкциях против Международного уголовного суда в отношении четырех его судей, включая французского", - говорится в заявлении, опубликованном в среду на сайте МИД.

"Франция призывает Соединенные Штаты отменить все санкции, введенные на основании указа президента от 6 февраля 2025 года, которые представляют собой посягательство на суд и все 125 государств-участников Римского статута и противоречат принципу независимости правосудия", - заявили в Париже.

В документе выражается солидарность Франции со всеми судьями, которых затрагивает это решение, и подтверждается непоколебимая поддержка МУС и его сотрудников. Во французском дипломатическом ведомстве указывают на то, что "их роль имеет ключевое значение в борьбе с безнаказанностью".

В Париже обещают содействовать вместе с европейскими партнерами и другими государствами-участниками Римского статута обеспечению того, чтобы МУС мог продолжать "выполнять свою миссию независимо и беспристрастно".

Ранее в Госдепартаменте США сообщили, что госсекретарь Марко Рубио ввел санкции против четырех судей Международного уголовного суда.

"Сегодня в соответствии с распоряжением президента (Дональда) Трампа о санкциях против МУС я ввожу их в отношении лично (его судей): Кимберли Прост из Канады, Николя Гийю из Франции, Назхата Шамима Хана из Фиджи и Мамэ Мандиае Ньянга из Сенегала", - прокомментировал Рубио.

По его словам, "при непосредственном участии этих иностранных граждан МУС предпринимал усилия по расследованиям в отношении граждан США и Израиля, их аресту, преследованию без согласия американских и израильских властей".

США не являются стороной Римского статута, в связи с чем неоднократно заявляли о непризнании юрисдикции МУС над американскими гражданами.

