Армения не будет серьезно увеличивать оборонные расходы бюджета в 2026 году

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил журналистам, что существенного роста расходов в сфере обороны в 2026 году не будет.

"Существенного роста оборонных расходов в госбюджете 2026 года не будет или не будет вообще. Это логично. Конечно, мы продолжим оперативно анализировать ситуацию", - сказал он.

Главы Армении и Азербайджана при посредничестве президента США 8 августа парафировали соглашение о мире между Ереваном и Баку.

В Армении расходы в сфере обороны в 2025 году увеличились на 20%, составив 664 млрд драмов ($1,71 млрд).