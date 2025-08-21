Поиск

Армения не будет серьезно увеличивать оборонные расходы бюджета в 2026 году

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил журналистам, что существенного роста расходов в сфере обороны в 2026 году не будет.

"Существенного роста оборонных расходов в госбюджете 2026 года не будет или не будет вообще. Это логично. Конечно, мы продолжим оперативно анализировать ситуацию", - сказал он.

Главы Армении и Азербайджана при посредничестве президента США 8 августа парафировали соглашение о мире между Ереваном и Баку.

В Армении расходы в сфере обороны в 2025 году увеличились на 20%, составив 664 млрд драмов ($1,71 млрд).

Никол Пашинян Азербайджан Армения
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Швеция станет логистическим хабом для сил НАТО в Северной Европе

Швеция станет логистическим хабом для сил НАТО в Северной Европе

Член руководства ФРС Лиза Кук не намерена "поддаваться давлению" и увольняться

Дом моды Valentino возглавит Риккардо Беллини

Литва заявила о готовности направить пару сотен военных-миротворцев на Украину

Литва заявила о готовности направить пару сотен военных-миротворцев на Украину

Что случилось этой ночью: четверг, 21 августа

Вэнс заявил, что США не будут играть главную роль в обеспечении безопасности Украины

Что произошло за день: среда, 20 августа

Израильские военные приступили к захвату города Газа

Израильские военные приступили к захвату города Газа

Мелони предложила дать Киеву коллективные гарантии безопасности без приема в НАТО

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7006 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2353 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе452 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске102 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России92 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние232 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости401 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });