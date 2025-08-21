Поиск

В США считают, что КНДР построила у границы с КНР базу с межконтинентальными ракетами

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Военные КНДР располагают секретной ракетной базой на севере страны в 27 км от границы с Китаем, на ней могут находиться до девяти межконтинентальных баллистических ракет (МБР), сообщает CNN со ссылкой на доклад вашингтонского Центра стратегических и международных исследований (CSIS, признан в РФ нежелательной организацией).

"Эти ракеты представляют потенциальную ядерную угрозу для Восточной Азии и континентальной части США", - утверждают авторы доклада.

Неясно, какие именно типы МБР хранятся на базе, но там есть и мобильные установки для их запуска.

По данным CSIS, база находится в узкой горной долине, площадь объекта - 22 кв км. Спутники зафиксировали на ее территории штабные здания, въездные ворота, арсеналы, казармы, вспомогательные объекты. Некоторые из строений замаскированы при помощи деревьев и кустов.

Американская сторона полагает, что строительство объекта началось в 2004 году, завершилось в 2014 году; и что базу продолжают активно развивать.

CNN отмечает, что эта база является одним из 15 - 20 объектов в КНДР, откуда могут запускать баллистические ракеты или где могут храниться боеголовки от них. Считается, что КНДР располагает на данный момент 40 - 50 ядерными боеголовками.

