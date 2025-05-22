КНДР запустила несколько крылатых ракет в сторону Японского моря

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Северная Корея в четверг выпустила несколько крылатых ракет в Японское море, сообщает "Ренхап" со ссылкой на южнокорейских военных.

Объединенный комитет начальников штабов ВС Южной Кореи заявил, что обнаружил запуски около 9 часов утра (03:00 мск) из района Сондок в провинции Хамген-Намдо.

Отмечается, что разведывательные службы Южной Кореи и США проводят детальный анализ.

Предыдущий запуск ракет малой дальности КНДР осуществила 8 мая.