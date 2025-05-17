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Ким Чен Ын посетил учения по отражению атак БПЛА

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил авиаполк при 1-й гвардейской военно-воздушной дивизии Корейской Народной Армии, где наблюдал за учениями ВВС по противовоздушной обороне и нанесению воздушных ударов, сообщает агентство ЦТАК.

Согласно сообщению, в ходе учений "отрабатывались навыки авиаотрядов, зенитно-ракетных подразделений, подразделений РЛС и РЭБ по выполнению заданий в области противовоздушной обороны, в частности, по поиску, отслеживанию и уничтожению крылатых ракет и ударных дронов-камикадзе", а также "выполнение боевых задач по нейтрализации и уничтожению ударных беспилотников врага с помощью разных радиоэлектронных средств".

Кроме того, было "проведено испытание по применению новой точной планирующей управляемой бомбы, учения по ударам авиаотряда по определенной цели (...), по точной бомбардировке морской мишени".

В учения приняли участие вертолеты, которые отрабатывали действия по уничтожению беспилотников.

В завершение учений состоялся демонстрационный полет стратегических разведывательных и многоцелевых беспилотников.

Ким Чен Ын встретился с летчиками, принявшими участие в учениях, высоко оценил, то, что они "в полной мере продемонстрировали подлинную боеспособность по защите Родины и народа, выразил им благодарность", пишет ЦТАК

"Он подчеркнул, что все части армии должны совершить радикальный перелом в подготовке к войне, постоянно находясь в готовности к вступлению в войну", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что северокорейский лидер также заслушал доклад о результатах реализации соглашений между потребителями и производителями по разработке авиационных вооружений и перспективных планах в этой области.

КНДР Ким Чен Ын БПЛА
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