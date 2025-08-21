Суд в Италии решит, экстрадировать ли в ФРГ задержанного по делу о подрыве "Северных потоков" украинца

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Апелляционный суд в Болонье вынесет решение об экстрадиции в Германию бывшего украинского военного, подозреваемого в подрыве "Северных потоков" и задержанного ранее в четверг в Италии, сообщает в четверг газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на следователей.

"Подозреваемый находится в полицейском участке в курортном городе Риччоне, сообщили следователи. С ним не удалось связаться для получения комментариев, а его бывшие командиры сообщили, что у него пока нет адвоката. Апелляционный суд в Болонье вынесет решение о выдаче подозреваемого в Германию", - пишет газета.

По данным WSJ, в случае признания вины подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.

По утверждению издания, подозреваемый Сергей К. - капитан вооруженных сил Украины в отставке, ранее служил в СБУ. Предположительно, как пишет газета, он возглавлял группу из двух военных и четырех гражданских лиц, завербованных специальным украинским военным подразделением для подрыва трубопроводов.

Ранее в четверг сообщалось о задержании в провинции Римини гражданина Украины, подозреваемого в координировании подрывов в 2022 году газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2".

В сентябре 2022 года в результате подрыва произошла разгерметизация двух ниток "Северного потока" и одной "Северного потока 2" - близ датского острова Борнхольм. В РФ возбуждено уголовное дело по статье об акте международного терроризма.