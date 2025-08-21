Алиев заявил, что Азербайджан не хочет войны, но должен быть готов к ней

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Азербайджан наращивает свою военную мощь для обеспечения безопасности, при этом страна не хочет войны, заявил президент республики Ильхам Алиев.

"Мы в любой момент должны быть готовы к войне, потому что ход процессов в мире таков, что невозможно предугадать, что будет завтра. Гарант нашей безопасности - мы сами", - сказал Алиев в четверг на встрече с жителями города Кяльбаджар.

При этом президент подчеркнул, что Азербайджан стремится проводить мирную политику. "Мы не хотим войны. Мы хотим мира", - заявил Алиев.

По его словам, после завершения второй Карабахской войны осенью 2020 года в связи с развитием "наших сил как на Каспии, так и всех других Вооружённых сил мы увеличили численность наших сил специального назначения на тысячи бойцов".

Алиев отметил, что в страну доставлены современные беспилотные летательные аппараты, новые артиллерийские системы, заключены контракты на приобретение новых боевых самолётов, а имеющиеся самолёты полностью модернизированы.