Задержанный по делу о "Северных потоках" может быть причастен к взрыву на танкере

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Украинец, подозреваемый в координации подрыва "Северных потоков" и задержанный в четверг в Италии, может также иметь отношение ко взрыву на нефтяном танкере Seajewel на побережье Лигурийского моря в феврале этого года, сообщает итальянская газета "Стампа".

"Мужчина также подозревается в нападении на нефтяной танкер Seajewel в феврале этого года у побережья Вадо-Лигуре (регион Лигурия, Италия). Прокуратура Генуи направила запрос о предоставлении информации о нем", - пишет издание.

По информации СМИ, 49-летний гражданин Украины Сергей К. приехал в Италию на отдых с семьей. Он был задержан в ночь на четверг в провинции Римини итальянскими карабинерами в сотрудничестве с отделом по международному полицейскому сотрудничеству Федерального ведомства уголовной полиции ФРГ.

Украинец подозревается в координировании подрывов в 2022 году газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2".

По данным The Wall Street Journal (WSJ), сейчас подозреваемый находится в полицейском участке в курортном городе Риччоне. Апелляционный суд в Болонье должен вынести решение об экстрадиции подозреваемого в Германию.

Газета WSJ утверждала, что подозреваемый - капитан вооруженных сил Украины в отставке, ранее служил в СБУ. Предположительно, как пишет издание, он возглавлял группу из двух военных и четырех гражданских лиц, завербованных специальным украинским военным подразделением для подрыва трубопроводов.

В сентябре 2022 года в результате подрыва произошла разгерметизация двух ниток "Северного потока" и одной "Северного потока 2" - близ датского острова Борнхольм. В РФ возбуждено уголовное дело по статье об акте международного терроризма.