Ким Чен Ын наградил корейских военных, принимавших участие в СВО

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - В Пхеньяне состоялась церемония вручения наград солдатам и командирам Корейкой народной армии (КНА), в которой принял участие лидер КНДР Ким Чен Ын, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Указом Президиума Верховного народного собрания бойцам, совершившим подвиги в зарубежной военной операции, присвоены звания Героя КНДР, вручены ордена и медали.

Награды героям вручил лично Ким Чен Ын.

Ким Чен Ын, выступая на церемонии, сказал: "В ходе боевой деятельности зарубежных операционных войск, которые представили вооруженные силы нашей республики на поле боя (...), в полной мере подтверждена мощь героической КНА".

Он добавил, что "ЦК Трудовой партии Кореи придает большое значение и с удовлетворением оценивает то, что КНА выдержала самую строгую в своей 70-летней истории проверку, и что наглядно подтвердила полную готовность нашей армии".