Трамп пообещал Украине "какую-то форму безопасности", но без вступления в НАТО

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Киев получит по итогам украинского урегулирования некоторую форму безопасности, которая не предусматривает членство в НАТО, заявил во вторник президент США Дональд Трамп в эфире телеканала Fox News.

"Будут какая-то форма безопасности. Но это не может быть НАТО, этому не бывать", - сказал Трамп.

Отвечая на вопрос журналиста о том, как в понедельник на встрече с ним лидеры европейских стран отреагировали на идею "обмена территориями" для украинского урегулирования, американский президент сказал: "Они все понимают".