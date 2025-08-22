Поиск

В США суд запретил расширять центр содержания нелегалов "Аллигатор Алькатрас"

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Федеральный суд в Майами распорядился заморозить планы по расширению центра содержания нелегалов "Аллигатор Алькатрас" (Alligator Alcatraz) во Флориде, сообщают американские СМИ, например, NBC News.

Такое решение судья Кэтлин Уильямс мотивировала тем, что власти оборудовав центр, не изучили, не окажет ли работа такого объекта пагубное влияние на окружающую среду. Вердикт не является окончательным: стороны продолжат отстаивать свои позиции в судах.

Согласно вердикту Уильямс, центр пока может продолжать работу, однако его запрещается расширять, как по площади, так и с точки зрения новой инфраструктуры. Также запрещено заселять в него новых нелегальных иммигрантов.

В течение 60 дней администрации объекта предписано демонтировать все генераторы, газовое оборудование, канализацию, систему освещения.

Как отмечают NBC News, неясно, как центр может продолжать работать, если демонтировать все это оборудование.

Защитники экологии приветствовали постановление суда. По их мнению, центр наносит ущерб экосистеме. Местность на 96% состоит из водно-болотных угодий, где, в частности, обитает флоридская пума, которая находится на грани полного исчезновения.

Центр содержания, состоящий из трейлеров и палаток, расположен на взлетно-посадочной полосе посреди природного комплекса Эверглейдс. Ранее тут действовал военный аэродром, позже объект стали использовать для проведения учений. Центр может разместить до 3 тысяч нелегальных иммигрантов. В настоящее время в нем находятся около 700 человек.

Центр содержания нелегальных иммигрантов получил название по аналогии с тюрьмой "Алькатрас", расположенной на одноименном острове в заливе Сан-Франциско. Тюрьма "Алькатрас" обрела мировую известность как место содержания самых опасных преступников, одно из самых охраняемых на планете, в частности из-за своего изолированного местоположения. В 1963 году вследствие разрушения инфраструктуры, а также из-за высоких затрат на обслуживание и ремонт тюрьмы было принято решение о её закрытии. После этого "Алькатрас" стал музеем и популярной туристической достопримечательностью.

В мае 2025 года Трамп заявил, что распорядился вновь организовать содержание заключенных в "Алькатрасе".

Майами США Кэтлин Уильямс Эверглейдс Аллигатор Алькатрас Алькатрас Флорида
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Сотрудники ФБР провели обыск в доме экс-советника Трампа Джона Болтона

Сотрудники ФБР провели обыск в доме экс-советника Трампа Джона Болтона

DHL ограничила отправку посылок в США из-за новых таможенных правил

DHL ограничила отправку посылок в США из-за новых таможенных правил

Лукашенко призвал к воздушному перемирию на Украине

Израиль и Сирия 25 сентября могут подписать соглашение о безопасности

Израиль и Сирия 25 сентября могут подписать соглашение о безопасности

В Будапеште заявили, что Трамп тоже недоволен ударами Украины по "Дружбе"

В Киргизии спасатели надеются в пятницу добраться на пике Победы до россиянки с переломом

Тегеран обсудит с "евротройкой" снятие санкций против Ирана

Тегеран обсудит с "евротройкой" снятие санкций против Ирана

США отменили для нескольких компаний санкции, ранее связанные с Белоруссией

Что случилось этой ночью: 22 августа, пятница

Нацразведка США перестала делиться с рядом партнеров данными по переговорам по Украине

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7016 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе453 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости402 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2357 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске102 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России92 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние232 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });