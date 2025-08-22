В США суд запретил расширять центр содержания нелегалов "Аллигатор Алькатрас"

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Федеральный суд в Майами распорядился заморозить планы по расширению центра содержания нелегалов "Аллигатор Алькатрас" (Alligator Alcatraz) во Флориде, сообщают американские СМИ, например, NBC News.

Такое решение судья Кэтлин Уильямс мотивировала тем, что власти оборудовав центр, не изучили, не окажет ли работа такого объекта пагубное влияние на окружающую среду. Вердикт не является окончательным: стороны продолжат отстаивать свои позиции в судах.

Согласно вердикту Уильямс, центр пока может продолжать работу, однако его запрещается расширять, как по площади, так и с точки зрения новой инфраструктуры. Также запрещено заселять в него новых нелегальных иммигрантов.

В течение 60 дней администрации объекта предписано демонтировать все генераторы, газовое оборудование, канализацию, систему освещения.

Как отмечают NBC News, неясно, как центр может продолжать работать, если демонтировать все это оборудование.

Защитники экологии приветствовали постановление суда. По их мнению, центр наносит ущерб экосистеме. Местность на 96% состоит из водно-болотных угодий, где, в частности, обитает флоридская пума, которая находится на грани полного исчезновения.

Центр содержания, состоящий из трейлеров и палаток, расположен на взлетно-посадочной полосе посреди природного комплекса Эверглейдс. Ранее тут действовал военный аэродром, позже объект стали использовать для проведения учений. Центр может разместить до 3 тысяч нелегальных иммигрантов. В настоящее время в нем находятся около 700 человек.

Центр содержания нелегальных иммигрантов получил название по аналогии с тюрьмой "Алькатрас", расположенной на одноименном острове в заливе Сан-Франциско. Тюрьма "Алькатрас" обрела мировую известность как место содержания самых опасных преступников, одно из самых охраняемых на планете, в частности из-за своего изолированного местоположения. В 1963 году вследствие разрушения инфраструктуры, а также из-за высоких затрат на обслуживание и ремонт тюрьмы было принято решение о её закрытии. После этого "Алькатрас" стал музеем и популярной туристической достопримечательностью.

В мае 2025 года Трамп заявил, что распорядился вновь организовать содержание заключенных в "Алькатрасе".