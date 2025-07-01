Трамп осмотрел центр содержания иммигрантов "Аллигатор Алькатрас" во Флориде

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Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп прибыл во вторник на открытие центра содержания нелегальных иммигрантов "Аллигатор Алькатрас" в штате Флорида.

По прибытии Трамп поблагодарил губернатора Флориды Рона Десантиса за "фантастическую работу".

Центр содержания, состоящий из трейлеров и палаток, расположен на взлетно-посадочной полосе посреди природного комплекса Эверглейдс. Ранее тут функционировал военный аэродром, позже объект стали использовать для проведения учений.

По словам Десантиса, в центре, содержание которого будет обходиться государству в $450 млн в год, сможет разместиться до 3 тыс. нелегальных иммигрантов.

"Если кто-нибудь устроит побег, ему придется иметь дело с аллигаторами", - сказал Десантис, намекая на то, что в национальном парке Эверглейдс обитает множество таких хищников.

Проект подвергся критике представителей Демократической партии. Они считают бесчеловечным помещать нелегальных иммигрантов в местность, где водятся аллигаторы и змеи. Кроме того, в местности, где расположен центр, часто бывают ураганы.

Защитники экологии выступают против открытия этого центра. По их мнению, это нанесет ущерб экосистеме. Местность на 96% состоит из водно-болотных угодий, где, в частности, обитает флоридская пума, которая находится на грани полного исчезновения.

Центр содержания нелегальных иммигрантов получил название по аналогии с тюрьмой "Алькатрас", расположенной на одноименном острове в заливе Сан-Франциско. Тюрьма "Алькатрас" обрела мировую известность как место содержания самых опасных преступников, одно из самых охраняемых мест на планете, в частности, из-за своего изолированного местоположения.

В 1963 году вследствие разрушения инфраструктуры, а также из-за высоких затрат на обслуживание и ремонт тюрьмы было принято решение о её закрытии. После этого "Алькатрас" стал музеем и популярной туристической достопримечательностью.

В мае 2025 года Трамп заявил, что распорядился вновь организовать содержание заключенных в "Алькатрасе".