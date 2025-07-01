Поиск

Трамп осмотрел центр содержания иммигрантов "Аллигатор Алькатрас" во Флориде

Трамп осмотрел центр содержания иммигрантов "Аллигатор Алькатрас" во Флориде
Фото: Celal Gunes/Anadolu via Getty Images

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп прибыл во вторник на открытие центра содержания нелегальных иммигрантов "Аллигатор Алькатрас" в штате Флорида.

По прибытии Трамп поблагодарил губернатора Флориды Рона Десантиса за "фантастическую работу".

Центр содержания, состоящий из трейлеров и палаток, расположен на взлетно-посадочной полосе посреди природного комплекса Эверглейдс. Ранее тут функционировал военный аэродром, позже объект стали использовать для проведения учений.

По словам Десантиса, в центре, содержание которого будет обходиться государству в $450 млн в год, сможет разместиться до 3 тыс. нелегальных иммигрантов.

"Если кто-нибудь устроит побег, ему придется иметь дело с аллигаторами", - сказал Десантис, намекая на то, что в национальном парке Эверглейдс обитает множество таких хищников.

Проект подвергся критике представителей Демократической партии. Они считают бесчеловечным помещать нелегальных иммигрантов в местность, где водятся аллигаторы и змеи. Кроме того, в местности, где расположен центр, часто бывают ураганы.

Защитники экологии выступают против открытия этого центра. По их мнению, это нанесет ущерб экосистеме. Местность на 96% состоит из водно-болотных угодий, где, в частности, обитает флоридская пума, которая находится на грани полного исчезновения.

Центр содержания нелегальных иммигрантов получил название по аналогии с тюрьмой "Алькатрас", расположенной на одноименном острове в заливе Сан-Франциско. Тюрьма "Алькатрас" обрела мировую известность как место содержания самых опасных преступников, одно из самых охраняемых мест на планете, в частности, из-за своего изолированного местоположения.

В 1963 году вследствие разрушения инфраструктуры, а также из-за высоких затрат на обслуживание и ремонт тюрьмы было принято решение о её закрытии. После этого "Алькатрас" стал музеем и популярной туристической достопримечательностью.

В мае 2025 года Трамп заявил, что распорядился вновь организовать содержание заключенных в "Алькатрасе".

Дональд Трамп США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Путин и Макрон провели первый телефонный разговор с сентября 2022 года

Путин и Макрон провели первый телефонный разговор с сентября 2022 года

Пауэлл подтвердил планы ФРС сохранять выжидательную позицию

Пауэлл подтвердил планы ФРС сохранять выжидательную позицию

Послу Азербайджана в Москве заявлен протест в связи с недружественными действиями Баку

Израильская атака на ядерные объекты Ирана

Ущерб 15 крупных туроператоров из-за конфликта Ирана и Израиля оценен в 300 млн рублей

Ущерб 15 крупных туроператоров из-за конфликта Ирана и Израиля оценен в 300 млн рублей

В Азербайджане возбудили уголовное дело о событиях в Екатеринбурге

Песков выразил надежду на освобождение журналистов в результате контактов с Баку

Песков выразил надежду на освобождение журналистов в результате контактов с Баку

Аэропорт Сиднея отменил два десятка рейсов из-за ливней и ветра

Аэропорт Сиднея отменил два десятка рейсов из-за ливней и ветра

В Казахстане опровергли наличие казахстанской нефти на взорвавшемся танкере Vilamoura

Хроники событий
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана407 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2295 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6644 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области39 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе430 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ58 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России84 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall334 материалов
Авария на ТЭЦ в НорильскеАвария на ТЭЦ в Норильске127 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана76 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости392 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области11 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });