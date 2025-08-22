Трамп заявил, что примет решение, когда станут ясны перспективы украинского урегулирования

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что примет решения о дальнейших действиях США, когда выяснит, получится ли урегулироваться украинский кризис.

"После этого мне нужно будет принять решение", - сказал он журналистам в Белом доме, отвечая на вопрос о том, что он предпримет, если в ближайшие недели определит, что решить проблему на Украине не удастся.

При этом Трамп подчеркнул, что для успеха дипломатии усилия должны будут предпринять обе стороны. "Танго танцуют вдвоем", - заявил он.