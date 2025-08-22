Президент РФ заявил о работе с американскими партнерами в области ресурсов Аляски и Арктики

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - "НОВАТЭК" реализует проект по сжижению природного газа в Арктике в кооперации с европейскими и азиатскими партнерами, обсуждается возможность работать в этой сфере и с американскими партнерами, сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с сотрудниками предприятий атомной отрасли.

"В Арктической зоне находятся огромные мировые запасы минеральных ресурсов, и мы начали работать, в том числе "НОВАТЭК" работает в области сжижения природного газа, причем эта работа проводится в кооперации со многими партнерами и с европейскими, и с партнерами из Азии. Мы обсуждаем, кстати говоря, с американскими партнерами возможность вместе работать в этой сфере", - сказал он.

"Причем не только в нашей арктической зоне, но и на Аляске. И при этом технологии, которыми мы обладаем, сегодня не обладает никто, кроме нас", - подчеркнул Путин.

Освоение ресурсов Арктики глава российского государства упомянул, говоря о важности развития Северного Морского пути и российского ледокольного флота. "В прошлом году перевезли 38 млн тонн, кратное увеличение. А в связи с изменением климата, как известно, все уже об этом говорят, есть основания полагать, так, осторожно, скажем, что объем перевозок может резко увеличиваться в связи с увеличением навигации", - сказал президент, добавив, что в РФ строятся дополнительные ледоколы.

"И, конечно, было бы с нашей стороны просто глупо не развивать этот путь, поскольку в его использовании заинтересованы очень многие страны мира. Понятно, что в разы сокращается время перевозки грузов из Атлантики туда, в Тихий океан, во весь Азиатско-Тихоокеанский регион, который развивается (...) темпами просто неведомыми до сих пор для западного сообщества", - отметил Путин.

"НОВАТЭК" построил в Арктике СПГ-завод "Ямал СПГ", партнерами выступили французская TotalEnergies, китайские CNPC и Фонд Шелкового пути. Второй СПГ-проект - "Арктик СПГ 2", где акционерами являются TotalEnergies, китайские CNPC и CNOOC, а также консорциум японских Mitsui и JOGMEC, находится под американскими санкциями.

В США изучается проект по строительству СПГ-завода Alaska LNG стоимостью $44 млрд по сжижению 3,5 млрд куб. футов в сутки (СПГ-мощность может составить 20 млн т в год). Запасы газа в 35 трлн куб. футов с потенциалом до 200 трлн куб. футов расположены на севере Аляски, проект предполагает строительство газопровода с севера на юг штата длиной 800 миль (порядка 1 тыс. 300 км) в город Никиски и дальнейший экспорт СПГ на растущие рынки Азии. Инвестрешение по проекту пока не принято.