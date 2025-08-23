Поиск

Совместные с США военные учения Южной Кореи ведут к повышению боеготовности КНДР

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Совместные военные учения южнокорейских и американских войск в районе Корейского полуострова носят провокационный характер и вынуждают КНДР активно повышать боеготовность своих вооруженных сил, заявил представитель Генштаба Корейской народной армии (КНА).

"Начатые 18 августа США и РК крупномасштабные совместные военные учения Ulchi Freedom Shield (...) носят крайне провокационный и агрессивный характер и нацелены на внезапный и превентивный удар по нашему государству", - говорится в заявлении, распространенном Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК).

В нем отмечается, что "рискованные военные учения США и Южной Кореи ведут к нарушению баланса сил в регионе, именно США и Сеул являются главарями, нарушающим мир на Корейском полуострове".

"Будет постоянно повышаться боеготовность нашей армии, она, как уже заявляла, будет реагировать на военные провокации враждебных сил, которые становятся непосредственной угрозой обеспечению безопасности нашего государства, последовательным и беспощадным пользованием права самозащиты", - подчеркнул представить Генштаба.

