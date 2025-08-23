В Грузии сменился глава Службы госбезопасности

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Глава Службы госбезопасности Грузии Анри Оханашвили подал в отставку по собственному желанию, сообщил в субботу на брифинге премьер-министр Ираклий Кобахидзе.

"На должность главы СГБ будет назначен исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта", председатель парламентского большинства Мамука Мдинарадзе", - заявил он.

Кобахидзе также сообщил, что Оханашвили займет должность советника премьер-министра по вопросам национальной безопасности.