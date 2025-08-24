В Абхазии стабилизировалась ситуация с бензином

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Ситуация с автомобильным топливом в Абхазии стабилизировалась, накануне в республику прибыла первая партия нефтепродуктов, закупленная ранее абхазскими компаниями, сообщает пресс-служба министерства энергетики и транспорта республики.

"Первые объемы топлива, прошедшие таможенные процедуры поступили на нефтебазы, они распределены между участниками топливного рынка", - говорится в сообщении.

Ожидается, что следующая партия нефтепродуктов поступит через день.

Несколько дней назад, после того, как в Абхазии возникла нехватка автомобильного топлива и очереди на АЗС, власти республики пообещали не допустить топливного кризиса и сообщили, что в ближайшие дни прибудет железнодорожный состав с бензином из России.