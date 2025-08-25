Швейцарское подразделение HSBC прекратит обслуживать более тысячи клиентов с Ближнего Востока

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Швейцарское подразделение банка HSBC прекратит работать более чем с 1 тыс. состоятельных клиентов из стран Ближнего Востока на фоне повышенного внимания со стороны регуляторов, пишет Financial Times со ссылкой на информированные источники.

По словам источников, банк прекратит сотрудничество с клиентами из Саудовской Аравии, Катара, Ливана и Египта, причем многие из них имеют активы на сумму свыше $100 млн.

Указанные клиенты уже получили от банка уведомления о прекращении обслуживания и в ближайшие месяцы получат письма с рекомендациями перевести свои счета в другие финансовые учреждения.

Глава международного подразделения HSBC по работе с состоятельными клиентами Барри О'Бирн отметил "абсолютную приверженность банка ближневосточному и швейцарскому бизнесу".

"Швейцария играет ключевую роль в поддержке наших клиентов во всем мире, это один из наших основных центров в сфере управления состояниями. Наша стратегия заключается в существенном наращивании этого бизнеса, и мы успешно ее реализуем. В рамках этой стратегии мы продолжим инвестировать как в Ближний Восток, так и в Швейцарию", - добавил он.

Ранее швейцарский регулятор FINMA оштрафовал HSBC за нарушения в сфере противодействия отмыванию средств в период с 2002 по 2015 год. Регулятор выявил, что за этот период банк проигнорировал подозрительные транзакции на общую сумму порядка $300 млн.