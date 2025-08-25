Поиск

Швейцарское подразделение HSBC прекратит обслуживать более тысячи клиентов с Ближнего Востока

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Швейцарское подразделение банка HSBC прекратит работать более чем с 1 тыс. состоятельных клиентов из стран Ближнего Востока на фоне повышенного внимания со стороны регуляторов, пишет Financial Times со ссылкой на информированные источники.

По словам источников, банк прекратит сотрудничество с клиентами из Саудовской Аравии, Катара, Ливана и Египта, причем многие из них имеют активы на сумму свыше $100 млн.

Указанные клиенты уже получили от банка уведомления о прекращении обслуживания и в ближайшие месяцы получат письма с рекомендациями перевести свои счета в другие финансовые учреждения.

Глава международного подразделения HSBC по работе с состоятельными клиентами Барри О'Бирн отметил "абсолютную приверженность банка ближневосточному и швейцарскому бизнесу".

"Швейцария играет ключевую роль в поддержке наших клиентов во всем мире, это один из наших основных центров в сфере управления состояниями. Наша стратегия заключается в существенном наращивании этого бизнеса, и мы успешно ее реализуем. В рамках этой стратегии мы продолжим инвестировать как в Ближний Восток, так и в Швейцарию", - добавил он.

Ранее швейцарский регулятор FINMA оштрафовал HSBC за нарушения в сфере противодействия отмыванию средств в период с 2002 по 2015 год. Регулятор выявил, что за этот период банк проигнорировал подозрительные транзакции на общую сумму порядка $300 млн.

HSBC Швейцария
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Индия к 2030 г. станет лидером по увеличению протяженности нефте- и газопроводов в Азии

Китай не собирается направлять миротворцев на Украину

Во Вьетнаме объявлена эвакуация 325 тысяч человек из-за тайфуна "Кадзики"

Во Вьетнаме объявлена эвакуация 325 тысяч человек из-за тайфуна "Кадзики"

Что случилось этой ночью: понедельник, 25 августа

Очереди машин перед Крымским мостом устранены

Очереди машин перед Крымским мостом устранены

Что произошло за день: воскресенье, 24 августа

Вэнс заявил, что США не будут направлять военных на Украину

Вэнс заявил, что США не будут направлять военных на Украину

Баканов сообщил, что США решили продолжить программу МКС до 2028 года

Вэнс заявил, что США в украинском конфликте выступают в качестве посредника

Что случилось этой ночью: воскресенье, 24 августа

Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2359 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7028 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости402 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске102 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России92 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние232 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });