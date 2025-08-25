Поиск

Путин проинформировал президента Ирана об итогах саммита РФ-США на Аляске

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Исламской Республики Иран Масудом Пезешкианом, информирует пресс-служба Кремля.

В ходе разговора Путин проинформировал об основных итогах состоявшейся в Анкоридже российско-американской встречи в верхах. "Масуд Пезешкиан выразил поддержку предпринимаемым дипломатическим усилиям, направленным на мирное урегулирование украинского кризиса", - отмечается в сообщении.

По информации пресс-службы, обсужден ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня, в том числе в сфере энергетики и транспорта.

"Затрагивались также ситуация вокруг иранской ядерной программы и развитие событий в регионе Южного Кавказа", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что Путин и Пезешкиан подтвердили настрой на дальнейшее наращивание российско-иранского взаимодействия в различных областях и условились о встрече на предстоящем саммите ШОС в Китае.

Иран Владимир Путин Масуд Пезешкиан США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Индия к 2030 г. станет лидером по увеличению протяженности нефте- и газопроводов в Азии

Китай не собирается направлять миротворцев на Украину

Во Вьетнаме объявлена эвакуация 325 тысяч человек из-за тайфуна "Кадзики"

Во Вьетнаме объявлена эвакуация 325 тысяч человек из-за тайфуна "Кадзики"

Что случилось этой ночью: понедельник, 25 августа

Очереди машин перед Крымским мостом устранены

Очереди машин перед Крымским мостом устранены

Что произошло за день: воскресенье, 24 августа

Вэнс заявил, что США не будут направлять военных на Украину

Вэнс заявил, что США не будут направлять военных на Украину

Баканов сообщил, что США решили продолжить программу МКС до 2028 года

Вэнс заявил, что США в украинском конфликте выступают в качестве посредника

Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2359 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7028 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости402 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске102 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России92 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние232 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });