Путин проинформировал президента Ирана об итогах саммита РФ-США на Аляске

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Исламской Республики Иран Масудом Пезешкианом, информирует пресс-служба Кремля.

В ходе разговора Путин проинформировал об основных итогах состоявшейся в Анкоридже российско-американской встречи в верхах. "Масуд Пезешкиан выразил поддержку предпринимаемым дипломатическим усилиям, направленным на мирное урегулирование украинского кризиса", - отмечается в сообщении.

По информации пресс-службы, обсужден ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня, в том числе в сфере энергетики и транспорта.

"Затрагивались также ситуация вокруг иранской ядерной программы и развитие событий в регионе Южного Кавказа", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что Путин и Пезешкиан подтвердили настрой на дальнейшее наращивание российско-иранского взаимодействия в различных областях и условились о встрече на предстоящем саммите ШОС в Китае.