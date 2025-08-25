AbbVie купит программу разработки препарата для лечения депрессии у Gilgamesh за $1,2 млрд

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Американская фармацевтическая компания AbbVie Inc. покупает у Gilgamesh Pharmaceuticals Inc. операции по разработке препарата для лечения пациентов с умеренной и тяжелой клинической депрессией.

Как говорится в пресс-релизе AbbVie, в настоящее время ведутся клинические исследования препарата. По условиям соглашения, AbbVie купит программу Gilgamesh по разработке этого препарата за $1,2 млрд.

Gilgamesh выделит в новое юридическое лицо - Gilgamesh Pharma Inc. - ряд других программ, в том числе по разработке препарата для лечения сердечно-сосудистых заболеваний.

Акции AbbVie теряют в цене 1% на торгах в понедельник. С начала текущего года их стоимость выросла на 17,4%.