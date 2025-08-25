Поиск

Трамп заявил, что РФ и Украина должны сами определить время встречи в верхах

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Российской и украинской сторонам нужно самим решить, когда они готовы провести саммит, заявил в понедельник президент США Дональд Трамп.

"Решение - за ними", - сказал Трамп в ходе встречи с президентом Южной Кореи Ли Чжэ Меном в Белом доме, отвечая на вопрос о сроках подобных переговоров.

Он отметил, что лидеры России и Украины должны провести отдельную двустороннюю встречу, "прежде чем я смогу тоже принять участие и закрыть эту сделку".

При этом Трамп указал, что не может гарантировать, что встреча президентов состоится.

"Я не знаю, встретятся они или нет. Они хотят, чтобы я был на их встрече", - сказал глава Белого дома.


США Дональд Трамп Украина РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: понедельник, 25 августа

Трамп полагает, что проведет встречу с Ким Чен Ыном

Трамп полагает, что проведет встречу с Ким Чен Ыном

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Польша не сможет далее оплачивать Starlink для Украины

Польша не сможет далее оплачивать Starlink для Украины

Индия к 2030 г. станет лидером по увеличению протяженности нефте- и газопроводов в Азии

Китай не собирается направлять миротворцев на Украину

Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2359 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7028 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости402 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске102 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России92 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние232 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });