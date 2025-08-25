Трамп заявил, что РФ и Украина должны сами определить время встречи в верхах

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Российской и украинской сторонам нужно самим решить, когда они готовы провести саммит, заявил в понедельник президент США Дональд Трамп.

"Решение - за ними", - сказал Трамп в ходе встречи с президентом Южной Кореи Ли Чжэ Меном в Белом доме, отвечая на вопрос о сроках подобных переговоров.

Он отметил, что лидеры России и Украины должны провести отдельную двустороннюю встречу, "прежде чем я смогу тоже принять участие и закрыть эту сделку".

При этом Трамп указал, что не может гарантировать, что встреча президентов состоится.

"Я не знаю, встретятся они или нет. Они хотят, чтобы я был на их встрече", - сказал глава Белого дома.



