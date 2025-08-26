Поиск

Рубио обсудил с европейским коллегами украинское урегулирование

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Марко Рубио обсудил дипломатическое урегулирование конфликта на Украине с министрами иностранных дел Финляндии, Франции, Германии, Италии Польши, Великобритании и Украины, а также главой европейской дипломатии, сообщил американский Госдепартамент.

Стороны "договорились продолжать дипломатические усилия, направленные на прекращение российско-украинской войны путем долгосрочного урегулирования путем переговоров", говорится в сообщении.

CNN, комментируя его, отмечает, что Рубио "обговорил с министрами иностранных дел Европы и Украины работу коалиции над созданием потенциальных гарантий безопасности для Украины".

Украинский министр Андрей Сибига в соцсети Х подтвердил, что Киев готов к "следующим шагам к миру" и "встречам на уровне лидеров в любых форматах и географических регионах", говорится в публикации телеканала.

