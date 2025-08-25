Поиск

Макрон назвал недопустимыми израильские удары по больнице в секторе Газа

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о недопустимости ударов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по больнице в секторе Газа, от которых погибли не менее 20 гражданских лиц, включая пятерых журналистов.

"Это недопустимо: гражданские лица и журналисты должны быть защищены при любых обстоятельствах. СМИ должны иметь возможность свободно и независимо выполнять свою миссию для освещения реальной ситуации конфликта", - написал Макрон в соцсети X вечером в понедельник после телефонного разговора с эмиром Катара Тамимом Аль Тани.

"Гуманитарная помощь должна доставляться. Мы призываем Израиль соблюдать международное право", - заявил французский президент.

По его словам, "доведение населения до голода - преступление, которое должно быть немедленно прекращено".

Макрон также сообщил, что Франция тесно сотрудничает с Катаром по вопросам прекращения огня, освобождения всех заложников, массовой доставки гуманитарной помощи и долгосрочного политического решения, включая разоружение ХАМАС.

Ранее телеканал "Аль-Джазира" передал, что в результате удара израильских военных по больнице "Насер" в Хан-Юнисе погибли пять журналистов, работающих на разные СМИ. Жертвами удара могли стать 20 человек, включая медперсонал больницы и пациентов.

Также сообщалось, что ЦАХАЛ начнет расследование в связи с ударом по больнице.

"Начальник Генерального штаба распорядился провести первоначальное расследование как можно скорее", - говорилось в телеграм-канале израильской армии.

В сообщении отмечалось, что "ЦАХАЛ выражает сожаление по поводу возможного ущерба невиновным лицам, журналисты не являются целью военных".

Франция ХАМАС Израиль Газа
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Трамп подписал указ, нацеленный на привлечение к ответственности за осквернение флага США

Трамп подписал указ, нацеленный на привлечение к ответственности за осквернение флага США

Что произошло за день: понедельник, 25 августа

Трамп полагает, что проведет встречу с Ким Чен Ыном

Трамп полагает, что проведет встречу с Ким Чен Ыном

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Польша не сможет далее оплачивать Starlink для Украины

Польша не сможет далее оплачивать Starlink для Украины

Индия к 2030 г. станет лидером по увеличению протяженности нефте- и газопроводов в Азии

Китай не собирается направлять миротворцев на Украину

Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2359 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7028 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости402 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске102 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России92 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние232 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });