Макрон назвал недопустимыми израильские удары по больнице в секторе Газа

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о недопустимости ударов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по больнице в секторе Газа, от которых погибли не менее 20 гражданских лиц, включая пятерых журналистов.

"Это недопустимо: гражданские лица и журналисты должны быть защищены при любых обстоятельствах. СМИ должны иметь возможность свободно и независимо выполнять свою миссию для освещения реальной ситуации конфликта", - написал Макрон в соцсети X вечером в понедельник после телефонного разговора с эмиром Катара Тамимом Аль Тани.

"Гуманитарная помощь должна доставляться. Мы призываем Израиль соблюдать международное право", - заявил французский президент.

По его словам, "доведение населения до голода - преступление, которое должно быть немедленно прекращено".

Макрон также сообщил, что Франция тесно сотрудничает с Катаром по вопросам прекращения огня, освобождения всех заложников, массовой доставки гуманитарной помощи и долгосрочного политического решения, включая разоружение ХАМАС.

Ранее телеканал "Аль-Джазира" передал, что в результате удара израильских военных по больнице "Насер" в Хан-Юнисе погибли пять журналистов, работающих на разные СМИ. Жертвами удара могли стать 20 человек, включая медперсонал больницы и пациентов.

Также сообщалось, что ЦАХАЛ начнет расследование в связи с ударом по больнице.

"Начальник Генерального штаба распорядился провести первоначальное расследование как можно скорее", - говорилось в телеграм-канале израильской армии.

В сообщении отмечалось, что "ЦАХАЛ выражает сожаление по поводу возможного ущерба невиновным лицам, журналисты не являются целью военных".