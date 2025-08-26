Поиск

Наводнение поставило под угрозу проведение парада к 80-й годовщине независимости Вьетнама

Из-за тайфуна "Кадзики" три человека погибли и еще 30 пострадали

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Наводнение во столице Вьетнама Ханое поставило под угрозу проведение 2 сентября парада к 80-й годовщине независимости страны от французского колониального господства, сообщает во вторник Straits Times.

Сильные затяжные дожди на территорию Вьетнама принес тайфун "Кадзики". Власти страны сообщили о трех погибших и 30 пострадавших из-за ненастья, предупредив о рисках возникновения новых наводнений и оползней.

Парализовано транспортное сообщение с несколькими деревнями в провинции Бакнинь на севере страны. Еще в пяти провинциях Вьетнама сообщают о случаях массовых отключений электричества.

Ранее правительство Вьетнама объявило эвакуацию более 325 тыс. человек и прервало работу нескольких аэропортов из-за быстро надвигающегося шторма "Кадзики" с порывами ветра более 46 м/с.

В правительстве Вьетнама заявили, что "Кадзики" может оказаться таким же мощным, как тайфун "Яги", который обрушился на страну в сентябре прошлого года, унёс жизни около 300 человек и нанёс материальный ущерб на сумму около $3,3 млрд.

Вьетнам Ханой
