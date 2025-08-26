Air China направила резервный борт в Нижневартовск

Причиной вынужденной посадки самолета компании в ХМАО названа неисправность двигателя

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Неисправность одного из двигателей стала причиной вынужденной посадки самолета Boeing 777-300 авиакомпании Air China в аэропорту Нижневартовска (Ханты-Мансийский автономный округ), сообщает Росавиация. Авиакомпания направит в ХМАО резервный самолет.

"Сегодня при выполнении рейса Лондон - Пекин экипаж самолета Boeing 777-300 авиакомпании Air China принял решение сесть на запасной аэродроме в России. Предварительная причина - неисправность одного из двигателей", - говорится в сообщении.

Посадка прошла благополучно. На борту находились 265 человек: 15 членов экипажа и 250 пассажиров.

Air China направит в Нижневартовск резервный борт. Как ожидается, он прилетит в 14:00 по московскому времени и вылетит в Пекин в 18:00, сообщила Росавиация.

Глава города Нижневартовска Дмитрий Кощенко в видео, размещенном в телеграм-канале правительства ХМАО, сообщил, что экипаж и пассажиры находятся на борту севшего самолета.

"Сейчас идет вопрос решения, чтобы пересечь государственную границу. Сегодня определяется вопрос по временному размещению их на международном терминале нашего аэропорта, чтобы дождаться резервный борт, который должен вылететь в ближайшее время за пассажирами", - сказал Кощенко.