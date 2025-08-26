General Motors отзовет более 23,5 тыс. Corvette из-за риска возгорания

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Американский автопроизводитель General Motors отзывает более 23,5 тыс. автомобилей Corvette в Соединенных Штатах в связи с угрозой возгорания избыточного топлива, вытекающего при заправке, сообщило Национальное управление по безопасности дорожного движения США (NHTSA).

Проблема связана с тем, что при переливе топлива при заправке автомобиля оно может скапливаться в нише вокруг горловины топливного бака и впоследствии попасть на нагретые компоненты системы двигателя или выхлопной системы, что способно привести к возгоранию.

Для устранения дефекта дилеры GM установят ограничитель, предназначенный для отвода пролитого топлива от потенциальных источников воспламенения.

Отзыв коснется моделей 2023-2025 годов выпуска.