В Киргизии 20 тыс. студентов отчислили после антикоррупционных проверок в вузах

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Более 20 тыс. студентов, в том числе из числа иностранцев, были отчислены из высших учебных заведений Киргизии после проведенной спецслужбой страны антикоррупционной проверки.

"В рамках проводимых мероприятий по противодействию коррупции в системе высшего образования Киргизии Госкомитетом нацбезопасности (ГКНБ) установлены факты системных нарушений в вузах республики. В итоге по всей стране отчислены более 20 тыс. студентов, 13 295 из них исключены из вузов города Ош", - сообщили во вторник "Интерфаксу" в пресс-службе ГКНБ.

По данным ведомства, иностранные студенты из Пакистана, Индии, Бангладеш, Узбекистана, Таджикистана и других стран обучаются преимущественно в медицинских учебных заведениях городов Ош и Бишкек.

"Выявлены студенты, которые фактически не участвовали в учебном процессе, но при этом числились в составе обучающихся. По данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей "Служебный подлог" УК Киргизии", - отметили в спецслужбе.

Следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление круга лиц из числа преподавательского и административного состава учебных заведений, причастных к выявленным фактам нарушений, продолжаются, добавили в пресс-службе.



