Уиткофф заявил, что на этой неделе США проводят встречи, в том числе по украинскому урегулированию

Он надеется на урегулирование украинского кризиса до конца этого года

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Американская сторона на этой неделе проводит встречи для решения ряда международных конфликтов, в том числе украинского, заявил во вторник спецпосланник президента США Стив Уиткофф.

"У нас на этой неделе встречи по всем трем конфликтам", - сказал Уиткофф, упомянув конфликт между Украиной и Россией, Израилем и ХАМАС, а также иранскую тему.

"Мы надеемся урегулировать их до конца этого года", - добавил он.

Позже президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме, завил, что надеется, что конфликты на Украине и в Газе "удастся быстро урегулировать".