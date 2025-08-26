Поиск

Уиткофф заявил, что на этой неделе США проводят встречи, в том числе по украинскому урегулированию

Он надеется на урегулирование украинского кризиса до конца этого года

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Американская сторона на этой неделе проводит встречи для решения ряда международных конфликтов, в том числе украинского, заявил во вторник спецпосланник президента США Стив Уиткофф.

"У нас на этой неделе встречи по всем трем конфликтам", - сказал Уиткофф, упомянув конфликт между Украиной и Россией, Израилем и ХАМАС, а также иранскую тему.

"Мы надеемся урегулировать их до конца этого года", - добавил он.

Позже президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме, завил, что надеется, что конфликты на Украине и в Газе "удастся быстро урегулировать".

США Украина Стив Уиткофф Дональд Трамп
Новости

Президент США заявил о возможности "экономической войны" с РФ

Трамп не исключил введение пошлин против России, Украины

Что произошло за день: вторник, 26 августа

Макрон подтвердил право на роспуск парламента, несмотря на отсутствие желания

"Почта России" приостанавливает прием посылок с товарами в США из-за пошлин

Туроператоры не получали жалоб от российских туристов на блокировку связи в Египте

Мерц пообещал усилить давление на Россию, если встреча Путина и Зеленского скоро не состоится

Израиль отказался отвечать на предложение о перемирии в Газе, с которым согласился ХАМАС

В Будапеште удары Украины по "Дружбе" назвали нападением на Венгрию и Словакию

Китай попросил Токио прояснить призывы к бойкоту парада ко Дню победы над милитаристской Японией

