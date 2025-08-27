Беспилотник упал на дорогу в Белгороде, пострадавших нет

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Украинский беспилотник упал на дорогу в Белгороде, повреждено остекление в трех квартирах двух многоквартирных домов, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"Город Белгород подвергся атаке беспилотника ВСУ. Предварительно, пострадавших нет. В результате детонации беспилотника о дорожное полотно повреждено остекление в трех квартирах двух многоквартирных домов", - написал Гладков в своем телеграм-канале.