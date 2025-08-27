Нефть осталась стабильна после падения накануне

Brent торгуется у $67,2 за баррель

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Цены на нефть слабо меняются утром в среду после резкого снижения по итогам предыдущей сессии, вызванного геополитической неопределенностью.

Стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:14 по Москве повышается на 1 цент до $67,23 за баррель. Во вторник контракт подешевел на $1,58 (2,3%) до $67,22 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились к этому времени на 1 цент до $63,24 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов опустилась на $1,55 (2,4%) до $63,25 за баррель.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что введет дополнительные пошлины на импорт товаров из Индии в связи с продолжающейся покупкой этой страной российской нефти. Ожидается, что эти тарифы начнут действовать со среды.

"С учетом огромной неопределенности на нефтяном рынке, вызванной украинским конфликтом и тарифными войнами, инвесторы в ближайшее время не заходят ставить на то или иное направление движения котировок в долгосрочной перспективе", - отметил аналитик PVM Oil Associates Тамаш Варга.

Тем временем Американский институт нефти (API) накануне сообщил, что резервы нефти в США за прошлую неделю снизились на 974 тыс. баррелей.

API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Официальный отчет министерства энергетики будет опубликован в 17:30 по Москве в среду, и аналитики в среднем прогнозируют, что он укажет на сокращение запасов нефти на 2 млн баррелей.