США выделят Польше кредит на $4 млрд на закупку вооружений

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - США выделят Варшаве кредит в размере $4 млрд, который будет направлен на закупку американских вооружений, сообщило Агентство по сотрудничеству в области оборонной безопасности Пентагона (DSCA).

"Соединенные Штаты с гордостью объявляют о предоставлении республике Польша гарантий по кредиту в рамках программы "Иностранное военное финансирование" (FMF) в размере $4 млрд, в результате чего общий объем кредитной поддержки со стороны США за последние три года превысит $15 млрд", - говорится в сообщении.

"Эта существенная поддержка отражает серьезную приверженность Польши собственной обороне и разделению бремени коллективной безопасности НАТО. Польша остается одним из самых сильных и надежных союзников Америки в Европе - страной, находящейся на передовой линии восточного фланга НАТО, и лидером в области оборонных инвестиций. Польша предприняла решительные шаги по модернизации своих вооруженных сил и защите своего суверенитета, включая крупные закупки передовых американских оборонных платформ", - сообщает DSCA.

