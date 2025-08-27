Семь человек погибли и один пропал без вести из-за наводнений во Вьетнаме

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Наводнения во Вьетнаме привели к гибели семи человек, один пропал без вести, сообщает в среду Associated Press.

"Семь человек погибли, один числится пропавшим без вести и 34 получили ранения", - говорится в сообщении.

Агентство отмечает, что ливневые дожди в среду привели к наводнениям и оползням в ряде районов Юго-Восточной Азии, в частности, в нескольких северных и центральных провинциях Вьетнама. Местами за ночь в северо-восточном Вьетнаме выпало почти 20 сантиметров осадков, и в ряде прибрежных районов сохраняются предупреждения о возможных подтоплениях рек.

О плохой метеорологической обстановке сообщают и в Таиланде, где один человек погиб и еще один пропал без вести в результате оползня в северной части города Чиангмай, пишет агентство.

Метеорологический департамент Таиланда предупредил о сильных дождях в северных и северо-восточных регионах в среду. Жителей склонов холмов и низин у водоемов призвали быть готовыми к возможным внезапным наводнениям и оползням.