Rio Tinto разделила бизнес на три сегмента и объявила об изменениях в руководстве

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Австралийская горнодобывающая Rio Tinto упрощает структуру бизнеса и разделяет его на три сегмента, говорится в ее сообщении.

Теперь в структуре компании будут сегмент железной руды, сегмент меди и сегмент алюминия и лития. Изменения вступают в силу немедленно.

Сегмент железной руды возглавил Мэттью Хольц, ранее отвечавший за операции в Пилбаре. В его новую зону ответственности входят объединенные глобальные операции компании в этом сегменте.

Кроме того, Rio Tinto проведет стратегический анализ бизнеса в сфере боратов и операций в области железа и титана. Ревизия будет проходить под руководством главного коммерческого директора компании Болда Баатара.

Вместе с тем глава бизнеса в сфере минерального сырья Шинейд Кауфман в октябре покинет Rio Tinto. Также будет упразднена должность главного исполнительного директора по Австралии, которую занимает Келли Паркер.

В понедельник в должность главы Rio Tinto вступил Саймон Тротт, сменивший в ней Джейкоба Стаусхольма. До этого Тротт четыре года руководил железорудными операциями компании.

Rio Tinto
